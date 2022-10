Resta per il momento incontrastato il cammino della Florigel Futsal Andria nel campionato pugliese di serie C1. I biancoazzurri fanno cinque su cinque al “Palasport” superando una formazione costruita per l’alta classifica come il Futsal Brindisi. Prova convincente quella del quintetto allenato da Gigi Olivieri che s’impone con il punteggio di 4-2 e conquista la vetta solitaria della graduatoria dopo i pareggi esterni di Futsal Barletta e Latiano. Un entusiasmo che continua a crescere dopo l’approdo in terra federiciana del talento spagnolo Jose David e di Luigi Tricarico, la forte ala-pivot è stata ufficializzata in mattinata. Tornando al vittorioso match contro la compagine messapica, solo giudizi positivi per Somma e compagni che mettono nel mirino la Byre Ruvo prossima avversaria.

Nella prima frazione l’Andria impone il proprio ritmo, Sinigaglia chiude la saracinesca ed è l’andriese Salvatore Sgarra a sbloccare il match all’8’ infilando De Simone su assist di Bruno Rossa. Il raddoppio arriva al 14’ con una gran giocata di Jose David, assist al bacio per Calabrese che trafigge l’estremo brindisino. Nella ripresa il Brindisi alza il proprio baricentro ma è nuovamente l’Andria a colpire in contropiede con un’azione perfetta sull’asse Jose David-Bruno Rossa e il tapin perfetto di Somma che porta i suoi sul 3-0. La reazione degli ospiti è rabbiosa: Macaolo sugli sviluppi di un corner trova l’angolo giusto per battere Sinigaglia ed accorciare le distanze. Bruno Rossa in contropiede, con uno straordinario tiro sotto il sette, riporta i suoi avanti di tre reti chiudendo il match. Nel finale la rete del brasiliano Robortella fissa il finale sul 4-2. Una vittoria preziosa per la Florigel Andria che sabato al “PalaColombo” di Ruvo di Puglia sarà chiamata a difendere la vetta.