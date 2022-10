La Florigel Futsal Andria con orgoglio comunica di aver acquisito le prestazioni dell’ala pivot classe ’95 Luigi Tricarico.

Calcettista duttile e letale in zona gol, Tricarico ha mosso i suoi primi passi nel futsal con la maglia del Tiki Taka San Severo, compagine della sua città. Nella stagione 2015/2016 ha realizzato ben 56 reti in serie C2, in quella successiva è passato al Futsal Troia sempre in C2 (28 reti), per poi approdare al Torremaggiore. 18 i gol realizzati al primo anno con la maglia rossoblù, mentre nel secondo arriva la sua definitiva consacrazione: 46 reti nella C1 molisana e promozione in serie B. Sono tre gli anni consecutivi tra i cadetti per “Gigi” che realizza oltre 30 reti tra campionato e coppa. Lo scorso novembre un grave infortunio lo costringe a fermarsi per diversi mesi e la decisione di ripartire con la maglia biancoazzurra. Un altro rinforzo di qualità per il roster di mister Olivieri che sarà a disposizione già dal match di sabato sul campo della Byre Ruvo.

Il club dà il benvenuto a Tricarico augurandogli un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura con la maglia andriese.