Dai dati in possesso della ASL, che nelle prossime settimane dovrebbe presentare il nuovo Registro Tumori aggiornato al 2018, non c’è un allarme sociale per la città di Andria. E’ uno degli elementi più interessanti emerso durante un nuovo incontro del tavolo tecnico per la redazione del Profilo della Salute di Andria. In circa sei mesi, questo il tempo trascorso dall’ultimo incontro, molteplici sono i dati giunti all’ufficio ambiente del comune che sta coordinando la redazione del Profilo della Salute che, dopo la prima pubblicazione nel 2000 non ha mai visto un aggiornamento più volte però chiesto dal mondo associazionistico ambientale andriese. Ora però si è giunti al momento in cui si entra nel pratico e nella strutturazione dei dati dopo la lunga fase di raccolta.

All’incontro presente anche il Direttore Generale della ASL BT con gli uffici preposti di statistica ma anche diversi settori comunali e il forum ambiente della città di Andria con in testa l’associazione Onda d’Urto da sempre storica battagliera per la redazione del nuovo Profilo della Salute. Sarà proprio l’associazione a coadiuvare l’amministrazione nella redazione pratica del documento che resta importante ed attuale nonostante sia complesso avvicinare i dati alla realtà odierna.

Durante l’incontro sono stati ribaditi alcuni concetti importanti: sono molteplici i dati in possesso da parte dell’ARPA Puglia sulle matrici inquinanti ambientali ma gli stessi dati non sono completamente aggiornati all’attualità anzi alcuni, come quelli sull’elettromagnetismo, si fermano al 2017. I dati dei servizi sociali dell’ente, di contro, sono molto più recenti e giungono sino al 2021. E poi ci sono i tanti dati forniti dall’ASL BT. Dati che saranno ricompresi in buona parte anche nel nuovo Registro Tumori e che dicono come il trend complessivo delle neoplasie sia sostanzialmente stabile ad Andria rispetto alla BAT ed alla Regione Puglia con qualche importante differenza. Sono per esempio 174 i tumori infantili in provincia dal 2006 al 2018 un dato che vede la BAT in linea con il resto d’Italia ed Andria, in particolare, con un trend in discesa. Nel trend complessivo dei tumori per gli adulti c’è una lievissima discesa negli uomini ed una sostanziale stabilità nelle donne con però alcune eccezioni come per esempio i melanomi.

