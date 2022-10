Si sta intervenendo in questi giorni nel campo 3B del cimitero di Andria per colmare gli sprofondamenti di tombe avvenuti nello scorso fine settimana a causa delle intense piogge. Un problema denunciato da alcuni parenti che hanno visto completamente rovinate le tombe dei propri cari sepolte sotto terra in quel campo. Sprofondamenti anche di una ventina di centimetri come testimoniato da foto e video. «Il terreno non ha sostanzialmente retto l’urto della pioggia – come ci spiega Giuseppe il cui papà è tra i cari defunti sepolti in quel campo – e così quello che era stato sistemato a memoria di chi non c’è più è finito sotto la soglia del terreno».

L’intervento della ditta che effettua le manutenzioni nel cimitero di Andria sta mitigando in queste ore la problematica anche se sono ancora evidenti gli sprofondamenti. Il problema, tuttavia, secondo Giuseppe, non sarà risolto solo riempiendo con il terreno le tumulazioni fatte tempo addietro: «Tutto o gran parte di quello che succede in quel campo lo si deve al muro di contenimento inesistente oppure danneggiato in alcuni tratti dei vialetti – spiega – Così l’acqua piovana può scorrere senza ostacoli ed infiltrarsi nel terreno dove sono state scavate le sepolture provocando gli smottamenti».

La denuncia di Giuseppe comunque non è isolata per i parenti dei defunti sepolti in quel campo. Diverse le voci raccolte e che chiedono un intervento decisamente più corposo per evitare il ripetersi di queste situazioni che aggiungono spesso dolore e sdegno al dolore già subito della perdita dei propri cari.