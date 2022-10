Due partite da 45 minuti quelle disputate allo Stadio “Zaccheria”. La prima quella disputata bene ed amministrata con accortezza dalla Fidelis Andria viene però annullata dalla seconda in cui il Foggia trova tre gol e maggiori certezze per risalire in classifica. Finisce 3 a 1 il tredicesimo confronto della storia in capitanata con un solo pari e nove successi di casa sino a questo momento. Altro derby perso dalla squadra di Cudini che, anche in questo caso, trova il vantaggio ma si scioglie completamente nella ripresa a testimonianza della fragilità di una squadra a cui il tecnico prova a dare certezza non cambiando nessun interprete del successo di martedì contro il Messina: 3-5-1-1 con Urso alle spalle di Bolsius in avanti. Fabriani confermato nel pacchetto difensivo con Arrigoni a dettare le trame di gioco assieme a Paolini e Candellori. Dall’altro lato Fabio Gallo sceglie un modulo praticamente speculare con però D’Ursi e Ogunseye in avanti e Costa-Nicolao gli esterni. Assente Vuthaj squalificato rientra dal primo minuto l’ex Di Noia. Primo tempo davvero avaro di emozioni se non per due conclusioni di Petermann e Sciacca, in entrambi i casi alte. Ma poco oltre la mezz’ora l’episodio che sblocca il match: la Fidelis che si difende con ordine riparte bene con Bolsius a sinistra e la palla centrale coglie Malomo impreparato nel rinvio ed allora Candellori è perfetto nell’inserimento e nel battere Nobile da posizione defilata. Il vantaggio è amministrato benissimo dai biancazzurri che nel finale anzi hanno l’occasione giusta per raddoppiare: il solito Bolsius si ritrova in area a saltare un paio di calciatori ma tarda nel tentativo con l’intervento di un difensore a respingere la conclusione finale. Dall’altro lato ci prova D’Ursi con un tiro volante da buona posizione che finisce però sul fondo. Ad un primo tempo praticamente perfetto della Fidelis fa da contraltare un secondo tempo perfetto del Foggia con i biancazzurri di Cudini che sin da subito appaiono la brutta copia dopo il quarto d’ora di stop ed in 20 minuti i rossoneri la chiudono. Dopo neanche due giri di lancette sugli sviluppi di un calcio d’angolo: tornano le amnesie difensive e Rizzo si ritrova tutto solo, senza marcatura, per battere Zamarion. Poco tempo per digerire il pari ed il Foggia raddoppia: questa volta è Ogunseye a superare Fabriani a sinistra ed a crossare al centro dove Nicolao, dimenticato da Mariani, batte tutto solo ancora Zamarion. La pressione di casa si spezza solo per il calcio di punizione di Urso dal limite che Nobile devia in calcio d’angolo. Dall’altro lato però sono gli uomini di Gallo a chiudere definitivamente le ostilità: D’Ursi serve per l’accorrente Petermann dal limite il cui tiro è preciso sul palo opposto e non lascia scampo a Zamarion. Tanti cambi dalle panchine ma davvero sterile la reazione della Fidelis che trova uno squillo solo nel finale grazie ad una buona azione imbastita da Sipos, rifinita da Orfei e conclusa di tacco da Paolini in precario equilibrio. Nobile attento salva tutto a terra. Domenica prossima la Fidelis, che nel frattempo ha ritrovato l’ultimo posto in classifica, sarà di scena sul campo della Gelbison per la seconda trasferta consecutiva in un campionato che appare quantomai equilibrato. Cudini dovrà però lavorare sulla testa e sulle certezze di una squadra che ha segnato ancora con i centrocampisti ma che è crollata sotto i colpi di un Foggia assolutamente rigenerato grazie alla cura di Gallo. Sette punti in tre gare e play-off ora nuovamente ad un passo.