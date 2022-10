«Andria è l’unica città al mondo dove nei locali è vietato tenere la musica in sottofondo e dove è vietata, in tutte le maniere, la diffusione della musica». Inizia così la nota di Mirko Malcangi consigliere del Partito Democratico che ieri sera assieme ad altri consiglieri di maggioranza ha presentato un ordine del giorno urgente per chiedere modifiche al regolamento. Un ordine del giorno che è stato però bocciato.

«Ora è chiaro che nessuno può alzarsi la mattina e mettere in piedi concerti e concertini, senza autorizzazione e con il rischio che questi vadano a disturbare la quiete pubblica – spiega Malcangi – C’è la regola ma alcuni la rispettano e altri no e oltre al danno la beffa: quelli che rispettano le regole sono quelli che spesso e volentieri si beccano la sanzione di 500€. Esatto, se un bar ha la musica in sottofondo si becca una sanzione di 500€. A meno che non ha:

1) le casse rivolte verso l’interno;

2) le porte chiuse.

L’attuale regolamento oltre che assurdo risulta vago e inapplicabile, tant’è che nell’ultimo periodo sono state annullate in autotutela alcune sanzioni. Noi ci siamo presentati ai cittadini due anni fa perché dovevamo necessariamente cambiare qualche regola per creare le basi e permettere a questa città di rifiorire».

«Ieri, purtroppo, alcuni compagni di viaggio si sono fatti dettare la linea da Nino Marmo e hanno votato contro l’urgenza di discutere l’ordine del giorno con cui si chiedeva di modificare due norme assurde – spiega Malcangi – L’ordine del giorno presentato arrivava in consiglio dopo che per due anni, insistentemente, tanti commercianti, molti dei quali ingiustamente sanzionati, chiedevano a gran voce uno scatto d’orgoglio a questa amministrazione.

Ovviamente l’appuntamento è solo rinviato al prossimo consiglio, sperando che ci possa essere la discussione, perché ieri anche questa non è stata possibile».