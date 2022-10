La Florigel Futsal Andria con orgoglio comunica di aver acquisito le prestazioni del talentuoso calcettista spagnolo Jose David Galindo Pozo per la corrente stagione sportiva. Classe ’88 e nativo di Alameda nella provincia di Malaga, Josè David non ha bisogno di presentazioni dopo le straordinarie stagioni che lo hanno visto protagonista nella vicina Canosa in serie B. La sua carriera è iniziata in Spagna con la maglia del Gran

Canaria in Segunda Division, e in serie B con Racing Alameda e Coin.

Dotato di qualità tecniche e tattiche di primissimo ordine, Jose David è un universale implacabile sottoporta e specializzato nei calci piazzati. Ben sei le stagioni disputate con la maglia del Canosa e oltre 100 le reti realizzate, 17 solo nell’ultima culminata con la promozione del club ofantino in serie A2. In Italia inoltre ha militato tra le fila del Giovinazzo sempre in serie B.

Il calcettista spagnolo va a rinforzare il roster di mister Olivieri che lo avrà già a disposizione per la sfida casalinga di domani contro il Futsal Brindisi. Il club dà il benvenuto al calcettista spagnolo augurandogli un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura in biancoazzurro.