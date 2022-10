Un’eccellenza della nostra città ha ricevuto un importante riconoscimento in ambito nazionale. Stiamo parlando della Sartoria Di Renzo specializzata da anni nel settore della moda maschile e negli abiti su misura.

Lo scorso weekend, nella splendida cornice dell’Hotel Principe di Savoia di Milano, l’azienda andriese ha partecipato al “3° Trofeo Abiter”, una due giorni dedicata al fatto a mano su misura in Italia, e conquistato il “Premio Tessile Arbiter 2022” alla migliore interpretazione del tessuto “Loro Piana”, per performance e pertinenza.

La Sartoria Di Renzo, per l’occasione, ha presentato l’abito “Apulia Denim” composto dal 71% in lana vergine, 15% seta e 14% lino del lanificio Loro Piana. Un capo completamente intelato con pelo di cammello e crine di cavallo, petti trapunti a mano, asole e mezzi punti rigorosamente ricamati a mano.

La scelta del tessuto, del modello e della lavorazione, hanno rispecchiato meticolosamente il tema del concorso, rispettando le tecniche di taglio e di confezione tipiche della sartoria artigianale. Un abito che ovviamente richiama il nostro territorio, attraverso il verde degli ulivi, senza tralasciare il gusto e lo stile della sartoria pugliese.

«Siamo onorati e orgogliosi per questo importante riconoscimento ricevuto. E’ un premio che rappresenta tutta la nostra dedizione per la sartoria e per il bel vestire – afferma Andrea Di Renzo. L’obiettivo della nostra azienda, che con sacrificio e impegno persegue da sempre, è quello di mantenere viva la tradizione sartoriale italiana e pugliese, attraverso il perfetto connubio tra eleganza e professionalità che caratterizzano i nostri capi made in Andria».