Stop all’attività di bar per quindici giorni dopo la decisione del Questore della BAT di sospensione della licenza e chiusura del locale a causa del rinvenimento all’interno, nei giorni scorsi, di un cospicuo quantitativo di droga. Si tratta di un esercizio commerciale di via Annunziata ad Andria in cui nei giorni scorsi furono deferiti almeno in quattro per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed in cui furono rinvenute una cinquantina di dosi di marijuana. La particolare attenzione verso quel bar e più in generale i circoli privati e le sale slot da parte della Questura a causa di numerose segnalazioni arrivate da parte dei cittadini preoccupati dal notevole richiamo di giovani ed avventori con numerosi precedenti di polizia.

La temporanea chiusura del locale è arrivata comunque dopo una serie di controlli di Polizia effettuati anche nei mesi precedenti. La droga era nascosta tra bottiglie di birra e porta tovaglioli.