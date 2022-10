C’è un legame tra Andria ed il prof. Philip H. Dybvig che, insieme all’ex presidente della Federal Reserve statunitense, Ben S. Bernanke, e a Douglas W. Diamond e Philip H. Dybvig, ha vinto il Nobel per l’Economia 2022 «per le ricerche sulle banche e le crisi finanziarie», che hanno consentito di migliorare le conoscenze sul ruolo delle banche nei cicli economici, e in particolare durante le crisi finanziarie per prevenire i fallimenti e le corse agli sportelli. Il legame è nel prof. Savino Santovito del Dipartimento di Economia e Finanza dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” che è stato uno degli studenti phd italiani che, negli anni ’90, hanno frequentato proprio i corsi del prof. Dybvig.

“Dopo la laurea in Economia all’Università Cattolica di Milano – ricostruisce Santovito – ho proseguito gli studi di Dottorato di Ricerca in “Mercati dei Capitali e Gestione Finanziaria” presso l’Università di Bergamo (poi trasferito in Università Cattolica) e nel mio secondo anno di dottorato ho avuto l’opportunità nel 1990/91 di trascorrere un anno di studio e ricerca negli Stati Uniti, frequentando due corsi di Banking (Tecnica Bancaria) con il prof. Dybvig alla Washington University di Saint Louis in Missouri (USA) e il seminario phd su Option Pricing del suo maestro prof. Steve Ross. Con me c’era anche il prof. Stefano Cenni, attualmente ordinario nell’Università di Bologna e allora mio collega di dottorato e roommate a Saint Louis per un anno. Il prof. Dybvig prosegue Santovito – era affabile e alla mano con noi studenti, dotato di grande senso di (auto)ironia e umorismo e si divertiva anche come tastierista di blues e jazz (eravamo a Saint Louis). Ricordo che al momento di scegliere l’università americana in cui trascorrere il secondo anno di dottorato, tutti si competeva per le più note NYU (New York University) o le università della California quali Los Angeles University o San Francisco (Berkeley University), mentre invece dal mio prof. Pippo Ranci Ortigosa (divenuto poi presidente dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas) fui fortunatamente indirizzato alla Washington University di Saint Louis nel Midwest d’America, in cui opera la Olin Business School nella quale incontrai il prof. Dybvig, allora giovane docente, frequentando le sue lezioni per due semestri e partecipando attivamente ai team works. Volendo sintetizzare – conclude Santovito – Dybvig era un esempio di leggerezza, era semplice “come noi, soltanto molto sopra di noi”, tanto da conseguire dopo trent’anni un Nobel in Economia. Congratulazioni di cuore al prof. Dybvig”.