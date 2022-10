Il Dirigente del Servizio Risorse Umane in forza del Decreto sindacale n.102 del 29/09/2022 di attribuzione dell’incarico dirigenziale del “Servizio Risorse Umane”, rende noto che il Comune di Andria intende assumere, tramite l’istituto della mobilità volontaria, n. 2 dipendenti a tempo pieno e indeterminato di categoria C del Comparto Funzioni Locali, con il profilo professionale di “Agente di Polizia Locale” da collocare, presso il Settore “Polizia Locale” dell’attuale macrostruttura dell’Ente.

Per l’ammissione alla procedura gli interessati presentano domanda, redatta ESCLUSIVAMENTE sull’apposito modello Allegato 1 al presente bando, al Comune di Andria – Servizio Risorse Umane – Piazza Umberto I – 76123 Andria, entro il termine perentorio del 11/11/2022, a pena di esclusione.

Le domande, entro il suddetto termine, devono essere presentate tramite uno dei seguenti mezzi:

• a mano, all’Ufficio protocollo, Piazza Umberto I, Andria (orari: dalle ore 9,00 alle 12,30 dal lunedì al venerdì e dalle ore 15,30 alle 17,30 il martedì e giovedì; in tal caso, la domanda deve essere consegnata insieme ad una copia della stessa, sulla quale il personale preposto rilascia ricevuta attestante il giorno di presentazione (e, nel caso dell’ultimo giorno di apertura del bando, l’ora di consegna);

• a mezzo servizio postale, mediante raccomandata A.R., o mezzo corriere autorizzato al seguente indirizzo: COMUNE DI ANDRIA– Servizio Risorse Umane – Piazza Umberto I – 761123 Andria, riportando sulla busta la seguente dicitura “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI MOBILITA’ PER N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE”. Saranno ritenute valide le istanze che siano state altresì spedite per posta raccomandata con avviso di ricevimento entro tale scadenza (che dovrà risultare dal timbro postale) purché, in ogni caso, pervengano al Comune non oltre 2 giorni lavorativi dall’anzidetta scadenza e quindi entro il 14/11/2022;

• tramite l’utenza personale di Posta Elettronica Certificata (PEC) del candidato all’indirizzo: PEC del Comune di Andria: [email protected] – Le istanze e la documentazione inviate secondo la predetta modalità dovranno pervenire entro il termine indicato nel bando in formato pdf non modificabile e saranno valide se firmate digitalmente secondo le prescrizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale, approvato con D.Lgs. n. 82/2005) oppure compilate, sottoscritte con firma autografa e scansionate (e inviate unitamente a scansione leggibile di documento di identità in corso di validità).

Nell’oggetto del messaggio PEC il Candidato dovrà specificare la seguente dicitura: “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI MOBILITA’ PER N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE”, seguita dal proprio cognome e nome. Per le domande presentate tramite posta elettronica certificata farà fede l’orario indicato nella ricevuta di consegna rilasciata in automatico dal sistema PEC (si consiglia di stampare o salvare sempre la ricevuta ufficiale).