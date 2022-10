«Il dialogo tra Ferrotramviaria, la Regione e il Comune non si è mai interrotto ed è proseguito in ogni fase di costruzione del Progetto di trasferimento del Mercato Generale Ortofrutticolo, incontrandosi stabilmente in un Tavolo tecnico-politico che ne affrontasse sistematicamente tutti gli aspetti tecnici e procedurali». A parlare è l’assessore alle Attività Produttive Cesare Troia che in una nota spiega cosa sta accadendo per una struttura che sarebbe dovuta esser pronta già a fine agosto.

«Da una fase di fattibilità che aveva previsto un costo iniziale di circa 2 milioni di euro, si è passati ad un progetto esecutivo che ne ha sostanziati oltre 4.000.000,00 di euro – spiega Troia – Questo sia per la lievitazione dei costi attribuibile al nuovo listino prezzi che è stato approvato lo scorso luglio (e che sconta un aumento del prezzo delle materie prime) sia per i dettagli impiantistici emersi nel corso delle valutazioni».

«E’ bene precisare che il progetto è stato redatto considerando tutte le esigenze degli operatori e tutti gli accorgimenti necessari per rendere lo stesso innovativo – dice ancora Troia – Oggi si è svolto l’ulteriore tavolo tecnico-politico che segue tutte le fasi progettuali e che, successivamente alla interlocuzione con la Regione dei giorni scorsi, ha preso atto della necessità di adeguare il progetto dovendolo rapportare alle risorse economiche disponibili. Pertanto si renderà necessario stralciare alcuni interventi minimali di rifinitura senza in alcun modo stravolgere il progetto che rimarrà così come presentato. Senza alcun dubbio si ribadisce il forte impegno di questa amministrazione nel garantire che l’Opera si realizzi, atteso che – conclude Troia – la stessa è dirimente per la prosecuzione del cantiere di interramento, in quanto i lavori non possono proseguire oltre in direzione dell’attuale sede del mercato ortofrutticolo per ragioni igienico – sanitarie».