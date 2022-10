L’ennesimo episodio di aggressione da parte di un branco di cani randagi ad Andria pone nuovamente una questione molto seria che riguarda l’intera fase gestionale del fenomeno.

Dal Forum Animalista Andria dichiarano: «Quanto accaduto è esattamente la conseguenza della pessima gestione del fenomeno randagismo ad Andria. Nonostante le nostre indicazioni, suggerimenti, proposte operative e disponibilità si registra un silenzio tombale da parte delle Autorità locali che pure avevano assunto impegni precisi nell’ultima riunione del Tavolo Tecnico Permanente. Evidentemente non si rendono conto della gravità della situazione. Il territorio cittadino è invaso da cani randagi, non sterilizzati spesso

gravemente malati e non curati. Invitiamo chi di competenza ad assumere decisioni urgenti rendendosi conto che trattasi di animali la cui responsabilità diretta, in qualità di proprietari, è totalmente a carico dell’Ente comunale, come palesemente riaffermato recentemente anche dalla Regione Puglia. Nel contempo invitiamo i cittadini ma anche i proprietari delle masserie del territorio ad avere adeguata cura e custodia degli animali in modo da evitare che episodi di questo genere possano ripresentarsi.