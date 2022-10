Un successo di pubblico e di partecipazione che segna una nuova stagione per un club longevo e affiatato: si è tenuto domenica scorsa ad Andria un grande raduno di auto d’epoca organizzato dal Club Storie e Motori federiciani. La scelta, per questo primo appuntamento dopo lo stop degli anni della pandemia, è caduta su un tema di pregio: un grande evento Fiat, intitolato non a caso “Orgoglio Fiat in terra federiciana”, che ha visto schierate oltre 40 vetture della storia della nostra penisola, divenute icona dell’Italia in tutto il mondo, con il patrocinio del Registro Fiat Italiano, l’associazione che riunisce i collezionisti e gli studiosi delle vetture di interesse storico nate sotto questo glorioso marchio.

L’occasione di questo raduno è stata la commemorazione di Giacomo Scamarcio, scomparso nel 2020 e appassionato di 500, a cui gli amici del Club e Antonio Sanguedolce in prima persona hanno voluto dedicare questo memorial, alla presenza dei suoi familiari, scoprendo nell’occasione una 500 D del 1964 sul cui restauro era intervenuto lo stesso Scamarcio, a cui è stata attribuita la “targa oro” che certifica l’originalità e il perfetto stato di manutenzione di una Fiat 500 d’epoca, certificazione di grande valore non così facile da ottenere.

Ma anche altre automobili di pregio sono state ammirate da una grande folla di appassionati e curiosi che hanno affollato il piazzale e si sono poi spostati presso l’area del ristorante Golden Food nei pressi del Palasport.

Tra le vetture, basti ricordare una Fiat 1100 B fuoriserie cabriolet “Stella alpina” del 1950 carrozzata Monviso. Trattandosi di piccola carrozzeria artigianale, non ci sono dati ufficiali sul numero degli esemplari costruiti, né su quelli oggi esistenti: si tratta comunque di pochi pezzi che ne fanno una vera rarità nel panorama delle auto storiche. Ancora, una Fiat 500 A del 1936, tra le primissime prodotte, denominata “Balestra corta” con tetto rigido.

Grande curiosità anche per una macchina da corsa del 1974, una Formula 8 175 Monza Mavis, che si è distinta nella sua carriera sportiva con notevoli risultati raggiunti.

Il Club Storie e Motori federiciani ritorna così, dopo l’elezione di un nuovo direttivo e del neo Presidente Michele Lorusso, a coniugare nel nostro territorio cultura e attrattività turistica, coinvolgendo un mondo attivo come è quello degli appassionati di auto, con la prospettiva di altri incontri che sappiano far scoprire la ricchezza di storia e bellezza delle automobili d’epoca.

L’evento ha goduto del patrocinio gratuito del Comune di Andria, rappresentato dagli assessori Cesareo Troia e Pasquale Colasuonno, che hanno rimarcato la disponibilità dell’Amministrazione comunale al supporto per eventi di così alto calibro, che portano in alto il nome della nostra città e dei suoi prodotti, tra cui lo sponsor ufficiale Saporosa di Puglia, oltre a complimentarsi dell’occasione fornita per ammirare l’eleganza di auto rare, provenienti da tutta Italia.