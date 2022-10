Con il motto “Senza rifiuti ci piace un sacco” sabato 8 ottobre sono tornati in campo i volontari di Fareambiente per l’iniziativa “Alta Murgia Pulita”, la campagna del Parco dell’Alta Murgia contro l’abbandono selvaggio dei rifiuti, che mette insieme giovani e adulti per restituire decoro alle aree più degradate. Una iniziativa promossa per lanciare un messaggio, sempre più necessario, di civiltà nel segno della coesione sociale e della tutela dell’ambiente in cui viviamo ma che spesso facciamo finta che non ci appartenga. Fra gli obiettivi, infatti c’è quello di sensibilizzare i cittadini sulla corretta gestione dei rifiuti sanzionando chi li abbandona incivilmente.

