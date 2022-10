Si è svolta mercoledì 5 ottobre 2022, alle ore 16, davanti alla stele in pietra che ricorda i martiri delle foibe nel Monumento ai Caduti, nella città di Andria, la manifestazione denominata “Una rosa per Norma Cossetto”, promossa in tutta Italia dal Comitato 10 Febbraio per onorare la memoria della giovane istriana, seviziata e uccisa nel 1943 dai partigiani comunisti slavi.

L’evento che ha visto la presenza dell’On. Mariangela Matera, del consigliere comunale Andrea Barchetta, delle associazioni organizzatrici Puntoit, Comitato 10 febbraio Andria, Gioventù Nazionale Andria e di diversi cittadini.

«È stata una cerimonia semplice e partecipata che rientra nell’ambito delle attività legate alla adozione del cippo commemorativo da parte della nostra Associazione Puntoit – dichiara il Presidente Benedetto Inchingolo – abbiamo ricordato degnamente il sacrificio di Norma Cossetto, la giovane studentessa istriana che nel lontano 1943 venne sequestrata, stuprata e gettata in una foiba dai partigiani comunisti slavi. Dopo la deposizione di una rosa, abbiamo ricordato ai presenti la vita e l’eroica fine della giovane studentessa».