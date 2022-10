Il Catanzaro chiude la pratica Fidelis già nell’ultimo quarto d’ora del primo tempo. Squadra troppo fragile caratterialmente quella andriese che dopo una buona mezz’ora cade sotto i colpi degli ospiti di Vivarini, molto quadrati e cinici. Non era certo questa la gara salvezza per la Fidelis ma il pesante passivo, i gol incassati e la totale difficoltà ad arrivare dalle parti di Fulignati sono un pericolosissimo campanello d’allarme soprattutto perché gli uomini di Cudini sembrano aver smarrito lucidità ed idee delle prime giornate. Nonostante orario e giorno circa 2mila gli spettatori al “Degli Ulivi”. Fidelis in campo nuovamente con un 3-5-2: Orfei e Bolsius attacco leggero in avanti. Panchina per Sipos. In difesa nuovamente titolare Delvino con Milillo e Dalmazzi. Di contro un Catanzaro grandi firme con Vivarini a scegliere Iemmello ed alle spalle Biasci, Sounas e Vandeputte. Solo panchina per gli ex del match e cioè Fazio e Cianci.

Dicevamo prima mezz’ora con l’ottimo approccio Fidelis e Catanzaro costretto a palleggiare senza trovare spazi. Anzi i padroni di casa sfiorano subito il vantaggio con la bella azione di Bolsius sulla sinistra forse un po’ troppo egoista con Candellori in agguato. Vendeputte ci prova con un destro di controbalzo alto da buona posizione. Al 20’ è ancora Fidelis a sfiorare il vantaggio: Urso su punizione serve a destra Dalmazzi che di testa indirizza la palla sull’altro palo, Candellori manca il tocco di un soffio. E al primo vero affondo, alla mezz’ora il Catanzaro passa: sbaglia in uscita la Fidelis ed è Iemmello, spalle alla porta, a riconquistare un pallone prezioso ed a valorizzare l’inserimento perfetto di Vandeppute alle spalle della difesa di casa, esterno tutto solo davanti a Zamarion per il vantaggio ospite. Come uno shock i padroni di casa si sciolgono completamente ed il Catanzaro ne approfitta: nuovo errore in uscita e Biasci tutto solo calcia con una prima respinta di Millilo, palla per Iemmello che a porta vuota si vede respingere il tiro da Dalmazzi sulla linea. Zamarion esce male e palla sui piedi di Vandeputte che anche in questo caso, tutto solo, calcia a porta vuota Milillo salva sulla linea. Il raddoppio è nell’area e la doppia freccia arriva al 39’: manovra sviluppata in profondità da Biasci ed il solito Vandeputte e palla, sul filo del fuorigioco, per Iemmello freddo a battere tutto solo Zamarion in uscita. Ma non è finita perché ancora una uscita poco convinta di Zamarion lascia il pallone nella disponibilità di Biasci in area che sigla il tris allo scadere. Pratica chiusa, anzi no perché l’estremo difensore di casa si riscatta parzialmente in uscita su Tentardini tutto solo da sinistra, sfera in angolo.

Cudini allora prova a dare una scossa ai suoi cambiando ed inserendo Djibril e Sipos. Ed una mezza scossa c’è visto che è subito Arrigoni ad impegnare Fulignati direttamente su calcio di punizione. Candellori da sinistra serve bene Fabriani dall’altro lato, il suo tiro d’esterno finisce di un soffio oltre l’incrocio dei pali. A quel punto diventa pura accademia il resto del match ed anzi il poker ospite all’alba della mezz’ora con un’azione iniziata e finalizzata da Vandeputte con la collaborazione di Bombagi, tocco sotto che finisce alle spalle di Zamarion. Hadziosmanovic ha la palla per rendere meno pesante il passivo ma il suo tiro nel cuore dell’area finisce alto dopo l’azione a sinistra di Sipos. Curcio si ritrova in area per un tiro volante allo scadere che Zamarion salva in angolo. Finisce così con la corsa del Catanzaro che continua in vetta e soprattutto senza subire gol. L’umore resta nero in casa Fidelis che ora avrà una trasferta complessa come quella di Pescara in attesa di ritrovare serenità e gioco così come fatto ad inizio campionato. Vietato guardare la classifica in questo momento.