Sabato 1 e domenica 2 ottobre si è tenuta la 4^ edizione del Trofeo delle Regioni di

Mototurismo, organizzata dal Comitato Regionale Abruzzo con la fondamentale collaborazione di 14 Moto Club del territorio. 1674 iscritti, 1674 motociclisti tesserati FMI giunti in Abruzzo per vivere un fine settimana di grandi emozioni.

Un grande appuntamento, con base a Tortoreto Lido (TE), dedicato esclusivamente al mondo FMI. Una gara a squadre tra regioni tenutasi nel pieno spirito motociclistico: passione, condivisione, piacere di guida, divertimento, numerosi giovani e donne al manubrio di ogni tipologia di moto. Un appuntamento che parla anche andriese con il successo per Nicola Ciciriello, Presidente del Moto Club BAT: «Siamo felicissimi ed orgogliosi di questa vittoria e ringrazio pubblicamente tutto il direttivo nonchè tutti i soci che hanno partecipato a questa manifestazione – spiega Ciciriello – chiaramente senza il loro contributo, non ci saremmo classificati al 1° posto a livello nazionale superando motoclub di Bari ed altri più blasonati del nostro. A tutti i soci dedico la vittoria di questo Trofeo Challenge partecipazione che ci ha visto prevalere su tutti i Moto Club d’Italia e che arricchisce ulteriormente la nostra bacheca».

Una manifestazione a cui ha presenziato il Presidente FMI Giovanni Copioli e che ha visto il successo di tutte le iniziative proposte ai partecipanti. Nella giornata di sabato, i motociclisti (tutti Tesserati alla Federazione Motociclistica Italiana) hanno vissuto ore all’insegna del mototurismo scoprendo le meravigliose strade abruzzesi, la storia, la cultura e l’enogastronomia del posto. Il momento più atteso e caratteristico è stata la Serata delle Regioni svoltasi a Corropoli in cui i Comitati Regionali hanno offerto, ognuno al proprio stand, enogastronomia locale. Un mix di culture regionali che ancora una volta si è dimostrato vincente e che permette di compiere un vero e proprio “giro d’Italia” culinario.

Domenica mattina si è tenuta la Parata delle Regioni seguita dalle premiazioni dell’evento. Gli oltre 1600 motociclisti sono arrivati a Giulianova (TE) in moto formando un corteo che ha emozionato cittadini ed appassionati. Parcheggiati i mezzi, ogni Comitato Regionale è entrato a piedi in Piazza Belvedere per assistere a una cerimonia partecipata e sentita.

Molti sono stati gli importanti riconoscimenti ricevuti da Comitati e Moto Club:

– Vincitore del Trofeo delle Regioni: Co. Re. CAMPANIA; (Puglia 4° Classificata)

– Vincitore Miglior Stand Gastronomico: Co. Pr. BOLZANO;

– Challenge Partecipa zione Assoluta per Moto Club (riservato al Moto Club che ha iscritto il maggior numero di conduttori e passeggeri): MOTO CLUB BAT, Puglia;

– Challenge Conduttori (riservato al Moto Club che ha iscritto il maggior numero di conduttori): MOTO CLUB NAPULÈ, Campania;

– Challenge Conduttrici (riservato al Moto Club che ha iscritto il maggior numero di conduttrici): MOTO CLUB MORENA, Friuli Venezia Giulia;

– Challenge Passeggeri (riservato al Moto Club che ha iscritto il maggior numero di passeggeri): MOTO CLUB ALBA, Piemonte

– Challenge Motodonna (riservato alla regione che ha iscritto il maggior numero di conduttrici e passeggere): Co. Re. CAMPANIA;

«Dopo il Trofeo Challenge Conduttori – Moto Club BAT – 1° Classificato – vinto a Pizzo

Calabro nel 2019 ed il Trofeo Challenge Passeggere – Moto Club BAT – 1°

Classificato – vinto a Pordenone (Friuli-Venezia Giulia) nel 2021 (l’anno 2020 non si è svolto

causa COVID), al Trofeo delle Regioni Abruzzo 2022, con tenacia e caparbietà

abbiamo raggiunto la Vittoria che ci eravamo prefissati – dice Nicola Ciciriello – In solo 4 anni di vita del nostro Moto Club BAT (che mi onoro di essere Presidente) abbiamo ottenuto 3 vittorie in tre diverse categorie nelle tre edizioni di T.D.R. alle quali abbiamo partecipato sempre da Grandi Protagonisti ed abbiamo contribuito in maniera sostanziale a far si che la Puglia si classificasse al 4° posto al Trofeo delle Regioni”. Di più non potevamo. Ora appuntamento al 2023 in Campania dove cercheremo di ripetere la vittoria nel Challenge riservata ai Moto Club d’Italia».