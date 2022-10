Tutto quello che è in esubero può esser riutilizzato e non buttato. Con questo spirito ed in vista del Natale al via la tradizionale raccolta di giocattoli da parte della Confraternita Misericordia di Andria. “Hai giocattoli in buono stato ed in esubero? Li raccogliamo noi”.

In parte i giocattoli raccolti saranno donati alle famiglie più bisognose che accedono al nostro Emporio Solidale, in parte saranno utilizzate per una grande pesca di beneficenza durante l’evento della casa di Babbo Natale all’interno della Mongolfiera di Andria il cui ricavato sarà interamente utilizzato per le attività dell’ambulatorio solidale “Noi con Voi” e per l’emporio solidale “Le Dodici Ceste”.

Per info e contatti rivolgiti direttamente presso Casa della Misericordia in viale Istria o nella nostra sede storica di via Vecchia Barletta.