“+ vicini per cambiare il mondo partiamo da noi”. Si chiama così il bando promosso da Coop Alleanza 3.0 e per cui il Calcit di Andria risulta tra i primi tre progetti sociali selezionati. La storica associazione andriese che si occupa di malati oncologici ha partecipato al bando con il progetto “La Fenice”, una idea che in parte è in corso di svolgimento attraverso il programma di auto aiuto di un gruppo di donne con il supporto della psico oncologa del Calcit la Dott.ssa Angela Quacquarelli.

Il progetto “La Fenice” è particolarmente articolato e si inserisce perfettamente nelle attività già avviate attraverso il progetto “La Grande C”. Una assistenza a 360° per i malati oncologici più bisognosi come da quasi 40 anni fa il Calcit. Il progetto finalista del bando completa ed amplia i servizi dell’associazione. “E’ già un gran ben risultato esser arrivati all’atto finale di questo bando – spiega il Dr. Nicola Mariano Presidente del Calcit – ma ora serve anche il supporto dei soci e dei cittadini per cercare di ricevere il maggior numero di voti possibili così come da indicazione di Coop Alleanza 3.0”. Facendo infatti una spesa minima di almeno 15€ presso la Coop sarà possibile ricevere un gettone alla cassa con cui poter votare il progetto che si preferisce all’interno di un’urna appositamente dedicata.

“Un gesto semplice – conclude il Dr. Mariano – ma che può cambiare le sorti di tanti malati che davvero hanno bisogno del nostro aiuto”.