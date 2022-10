Riceviamo e pubblichiamo la nota del consigliere comunale Gianluca Grumo in merito alla nuova gestone dell’appalto dei rifiuti.

«Parecchie e gravi problematiche emergono dall’avvio della nuova gestione dell’appalto dei rifiuti. È quanto denuncia la F.I.L. Puglia indirizzando una nota all’amministrazione comunale.

Già in data 9 luglio 2022 lo stesso sindacato lamentava la carenza dei mezzi in dotazione, tra l’altro non sufficientemente igienizzati e sanificati. Tuttavia, la nota evidenza come ad oggi persistono container adibiti in via provvisoria a spogliatoi, le cui carenze in ordine alle dotazioni tecniche sono in violazione a basilari norme riguardanti la sicurezza dei lavoratori. Nella nota la F.I.L. Puglia denuncia, inoltre, la non omogeneità temporale del pagamento della retribuzione mensile creando discriminazione tra i lavoratori dello stesso cantiere.

Per queste motivazioni ho ritenuto opportuno presentare un’interpellanza in Consiglio Comunale chiedendo all’amministrazione comunale di intervenire quanto prima per interrompere la spiacevole situazione ormai persistente dal 1° luglio 2022, la quale mina la dignità, la salute dei lavoratori e l’efficienza del servizio di igiene urbana.

Allo stesso tempo è necessario conoscere le modalità con le quali l’amministrazione comunale intende intervenire per garantire la sicurezza sul lavoro ai dipendenti delle aziende Si.eco s.p.a. e Gialplast s.r.l., migliorando l’organizzazione del servizio e rendendo la sede più adeguata».