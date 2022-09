E’ di una vittima il bilancio del tragico incidente avvenuto ieri pomeriggio in via Minervino, alla periferia di Barletta, ad un chilometro dalla zona abitata. A perdere la vita Paolo Abbasciano, 40 anni, alla guida di un camion scontratosi frontalmente con un furgone che trasportava frutta proveniente dalla direzione opposta. Un impatto violento che non ha lasciato scampo all’imprenditore agricolo andriese, colpito da una lamiera che ha sfondato il parabrezza del camion. Inutili i soccorsi del 118, che invece si sono resi necessari per l’uomo alla guida del furgone, rimasto ferito nello scontro. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro, al vaglio della polizia che indaga sull’accaduto. Una tragedia che ha colpito profondamente la comunità andriese dove Abbasciano era molto conosciuto. Tanti i messaggi di solidarietà per la famiglia del 40enne, sposato, che lascia due figli piccoli. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale che per diverse ore ha chiuso la strada al traffico per consentire i rilievi del caso e la rimozione dei mezzi incidentati.