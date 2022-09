«Siamo stati ammessi in via definitiva al finanziamento di 3.000.000 di euro per la realizzazione del nuovo polo dell’infanzia nel quartiere San Valentino». A dirlo è il Sindaco di Andria Giovanna Bruno che comunica il via libero definitivo ad un’opera importante e fortemente voluta dall’amministrazione comunale all’interno del quartiere di San Valentino. a maggio dello scorso anno il via libera al progetto di fattibilità tecnica ed economica da parte della Giunta cosentì di partecipare ad un bando del Ministero degli Interni nel quadro di azioni di sostegno alla famiglia nella cura ed educazione dei figli.

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo Polo dell’Infanzia nell’area di proprietà comunale delimitata dalle strade Viale dei Comuni di Puglia a nord, Via Conversano ad ovest, strade a denominarsi ad est e sud.