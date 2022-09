Ieri alcuni rappresentanti del comitato spontaneo di pubblici esercizi andriesi hanno incontrato dei delegati CODACONS per avere maggiori informazioni sulla iniziativa denominata “Sciopero delle Bollette”. In sintesi l’iniziativa prevede il pagamento del 20% della bolletta energetica.

«Tutti gli intestatari di una o più utenze luce/gas hanno tutto il diritto di invocare l’applicazione dei principi di correttezza di buona fede e di solidarietà sociale – si legge in una nota – che indurrebbero il creditore/fornitore/venditore dei servizi luce/gas a rimodulare e ridurre il costo della prestazione e fornitura dei servizi resi all’utente consumatore evitando pertanto di disporre l’aumento delle bollette».

Oggi alle ore 12 presso il Bar COFFEE HOUR in via vecchia Barletta 183 di Andria ci sarà una riunione del comitato spontaneo contro il caro bollette per decidere nuove iniziative, dopo quelle già messe in campo nelle ultime settimane.

Di seguito il link di adesione all’iniziativa del Codacons: (clicca qui)