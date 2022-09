AGGIORNAMENTO ORE 19. Crolla il dato dell’affluenza anche ad Andria alle ore 19, in riferimento alla tornata elettorale del 2018. Al momento hanno votato 32.759 cittadini, ovvero il 41,26%. Quattro anni fa l’affluenza alle 19 fu del 53,19%. Crolla, in media, tutta la provincia Bat con affluenza in calo di quasi 10 punti percentuali (41,04% contro il 50,99% del 2018).

C’è un punto percentuale in meno di elettori nella città di Andria rispetto alla scorsa tornata elettorale per eleggere deputati e senatori del Parlamento italiano e cioè nel 2018. Alle 12, secondo i dati del Viminale, ha votato il 17,31% degli aventi diritto rispetto al 18,31% della scorsa volta. Nel complesso sui quasi 80mila elettori sono giunti al voto in 13742. Un dato più basso del dato nazionale che si attesta a poco oltre il 18% ma sicuramente più alto della media provinciale che si attesta attorno al 16,50% degli aventi diritto giunti alle urne. Prossima rilevazione prevista alle 19.