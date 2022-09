Mentre passeggiava nell’area pedonale di via Regina Margherita, nei pressi della sua abitazione, è stata morsa alla gamba da un cane regolarmente a guinzaglio. Necessarie le cure mediche al Pronto Soccorso di Andria, ma anche la successiva cura farmacologica e la vaccinazione. Insomma una vera disavventura per una ragazza, nostra lettrice, che ci spiega quanto ami gli animali ma altrettanto quanto fosse impreparata ad un gesto del genere: «Non si può avere davvero paura di passeggiare – ci spiega volendo comunque restare anonima – in una zona pedonale come via Regina Margherita. Non solo le bici elettriche ma anche questo aspetto a cui davvero non ero preparata. Tra le altre cose è accaduto attorno alle 20 quindi con tanta gente per strada. E se al posto mio ci fosse stato un bambino più piccolo?».

Domanda lecita come lecita è la preoccupazione anche perché il cagnolino di piccola taglia, un maltese, era a passeggio con il suo padrone e dunque non era un cane randagio. Ma la nostra lettrice vuole specificare quanto lei stessa ami gli animali: «Non ho paura dei cani o di altri animali anzi sono cresciuta in una famiglia che aveva cani. Ho contattato anche il mio veterinario per farmi dare alcuni consigli e lui mi ha spiegato che purtroppo non è un caso isolato anzi è una questione che si sta ripetendo spesso. Dunque l’appello che mi sento di fare a tutti, in particolare ai padroni dei quadrupedi, è quello di fare massima attenzione perché le conseguenze possono essere più pericolose di quanto si possa pensare».

La giovane ha regolarmente sporto denuncia alla Polizia Locale così come da prassi.