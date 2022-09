A pochi giorni dal voto del 25 settembre Sabino Zinni, candidato uninominale per il centrosinistra alla Camera dei Deputati, accende i riflettori sui giovani ed in particolare sulle politiche giovanili che occorrono in questo momento storico, soprattutto al Sud. Secondo Zinni ad oggi manca l’habitat ideale per i giovani che vogliono intraprendere nuove idee imprenditoriali. Mancano componenti base importanti e che il candidato andriese vuole portare a Roma.

Questi gli elementi secondo Sabino Zinni per attuare serie politiche giovanili. I giovani, aggiunge, devono tornare al centro.

A permettere tutto questo, spiega il candidato, sarà il centrosinistra, l’unica forza in grado di aprirsi al futuro e creare le condizioni giuste per i giovani. Altrimenti, conclude, rinnegherebbe sé stesso.

