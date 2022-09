Perplessità sulla scelta del nuovo Amministratore Unico della Multiservice sono manifestate dal Coordinamento cittadino di Forza Italia di Andria:

«Nel formulare gli auguri di buon lavoro al dott. Antonio Griner – dichiara il coordinatore Francesco Lullo – non possiamo sorvolare su alcuni aspetti contenuti nell’avviso pubblico pubblicato dall’amministrazione comunale». In particolare, gli Azzurri andriesi puntano l’attenzione sull’art.2 – lettera B dell’avviso, che richiede al nuovo manager di aver svolto “qualificata attività di direzione manageriale tecnico-amministrativa, ingegneristica, gestionale, con assunzione diretta di responsabilità delle risorse umane, finanziarie, e strumentali, per un periodo complessivo di almeno 5 anni antecedenti alla pubblicazione del presente avviso pubblico in pubbliche amministrazioni o società private. Per le pubbliche amministrazioni sarà presa in considerazione la direzione/dirigenza di strutture, con autonomia gestionale delle risorse umane, finanziarie e strumentali condotte non inferiori ai 5 anni con almeno 30 dipendenti”.

«Non è in discussione la riconosciuta professionalità del dott. Griner – puntualizza Lullo – ma abbiamo motivi per ritenere che il neo Amministratore della Multiservice non sia in possesso di tutti, ma proprio tutti, i requisiti richiesti. Perciò chiediamo al Sindaco e al Responsabile dell’Avvocatura comunale di fare chiarezza per sgomberare il campo da ogni possibile ombra che potrebbe condizionare l’efficacia del lavoro da svolgere».

Al nuovo manager, infatti, è stato stato conferito con chiarezza un mandato che guarda al risanamento e al rilancio della Multiservice e a provvedere in tempi brevi al passaggio di consegne dalla Publiparking per la gestione dei parcheggi con l’assorbimento dei lavoratori e la riqualificazione degli oltre 100 dipendenti già assunti dalla municipalizzata per altri progetti a cui dovrà guardare la Multiservice.