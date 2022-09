Partirà a breve il restyling dei varchi per la Zona a Traffico Limitato nel centro storico di Andria attiva ormai, in via definitiva, da inizio 2019. Nella determina dirigenziale a firma del dirigente alla mobilità Francesco Capogna, c’è il via libera per una profonda sistemazione della ZTL ad oltre tre anni dalla sua attivazione. In particolare si passerà ad una tecnologia 4G dei router presenti nei varchi che permetterà una migliore trasmissione dei dati visto che i precedenti modem installati nel 2018 sono 3G. Inoltre c’è il varco di via Carafa che sarà connesso alla fibra del comune di Andria visto che sono insormontabili i problemi di ricezione della linea telefonica.

Tra le altre cose sarà aggiornato il software attualmente installato che, al momento, non consente di individuare e leggere le targhe dei ciclomotori e dei motocicli ma solo quelle delle autovetture. Un problema più volte segnalato all’interno dell’anello del centro storico soprattutto nelle ore serali. Altro problema è quello della manutenzione ordinaria e straordinaria. In entrambi i casi i contratti di manutenzione sono ormai scaduti da tempo: ad ottobre dello scorso anno per i primi varchi installati mentre a marzo di quest’anno per quelli installati successivamente. Questo ha provocato anche la difficoltà di intervento per risolvere l’accensione anche dei led luminosi ormai spenti da diversi mesi. Un’operazione dal costo di circa 150mila euro, comprensivo di IVA, che dovrebbe definitivamente migliorare la reale funzionalità della ZTL del centro storico. Tra le altre cose resta da chiedersi anche come mai nell’iniziale installazione, quella di fine 2018, nonostante una spesa di circa 70mila euro, non fosse già stata prevista sia la nuova tecnologia 4G, attiva in Italia già dal 2011, che la possibilità di individuare le targhe dei motocicli vera piaga all’interno del centro storico. Il lavoro di restyling è stato affidato nuovamente alla Project Automation S.p.A di Monza che è anche la ditta proprietaria del software utilizzato dal sistema dei varchi della ZTL.