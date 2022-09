Crescere con costanza per sviluppare progetti sempre più performanti in un contesto, come quello dei social, che viaggia con grande rapidità. Tutto partendo da un progetto ambizioso “Made in Andria”.

È l’obiettivo che si sono dati l’andriese PostPickr, prima azienda in Italia ad aver sviluppato un software per il social media management, e L’Eco della Stampa, tra le maggiori imprese di media monitor ed intelligence a livello europeo. E’ stato raggiunto, infatti, un accordo per l’acquisizione del 50% delle quote di PostPickr da parte della società milanese.

Il connubio tra le esperienze e i know-how, derivante dalla partnership tra le due società, promette importanti novità per content creator e specialisti dei social media, figure sempre più ricercate da brand ed organizzazioni per affermarsi sul mercato attraverso questi nuovi canali di comunicazione.

I due player sono già al lavoro per sviluppare le prime iniziative congiunte, sia sul fronte dell’integrazione tra le rispettive piattaforme che sull’offerta di nuovi servizi. «Siamo particolarmente orgogliosi per questo importante risultato tutto “Made in Andria”» — commenta Maurizio Lotito, cofondatore di PostPickr insieme a Maria Miracapillo ed Antonello Fratepietro. «Siamo partiti nel 2013 senza una sede e senza capitali, lavorando nei ritagli di tempo rubati alle nostre precedenti attività lavorative – aggiunge Lotito – ma questo non ci ha impedito di diventare autosostenibili in poco tempo e di crescere fino ad attirare l’attenzione di una realtà storica e prestigiosa come L’Eco della Stampa. Un risultato che attesta la bontà del lavoro svolto in questi anni e che ci proietta in una dimensione aziendale ricca di nuove sfide ed opportunità da cogliere».

PostPickr ha contestualmente varato un ambizioso piano di sviluppo volto a consolidare la presenza sul mercato ed a posizionarsi in nuovi segmenti, con l’obiettivo di diventare il punto di riferimento per i professionisti dei social media, sia in Italia che, successivamente, anche all’estero.

«Per L’Eco della Stampa è una grande opportunità di diversificazione del core business», spiega Leonardo Frugiuele, membro del board meneghino. «La volontà è quella di sviluppare ulteriormente l’anima tecnologica dell’azienda per raggiungere nuovi mercati insieme ai nostri partner strategici. La definizione con PostPickr di obiettivi comuni finalizzati allo sfruttamento delle sinergie e la sintonia tra i team rappresenta un fattore importante.»

Il nuovo Consiglio di Amministrazione sarà equamente rappresentato dalle due parti: per PostPickr da Maurizio Lotito e Maria Miracapillo in qualità di Amministratori Delegati, e per l’Eco della Stampa da Pietro Biglia e Leonardo Frugiuele, in qualità rispettivamente di Presidente e Consigliere d’Amministrazione.

L’operazione vede protagonista anche un altro professionista andriese, l’avv. Sabino Sernia di OnLex Studio Legale, già vincitore del premio “Avvocato dell’Anno” durante i Legalcommunity Under40 Awards, che ha assistito PostPickr in tutte le fasi di negoziazione insieme all’avv. Celeste Liso.

L’Eco della Stampa si è invece avvalsa della consulenza dello studio Athena Professionisti e Consulenti Associati di Milano – nelle persone del dott. Davide Sala Peupe del dott. Alessio Frigerio – e dell’avv. Lorenzo Biglia dello Studio Legale Biglia di Milano.