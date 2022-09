Nei giorni scorsi, la Questura di Barletta Andria Trani ha disposto ed effettuato capillari servizi straordinari di controllo del territorio, preordinati ad incrementare un’efficace azione di prevenzione e contrasto di fenomenologie delittuose attinenti ai reati contro il patrimonio (furti d’auto in particolare) ed al traffico di stupefacenti.

Le operazioni si sono svolte in ogni area cittadina, con particolare focus sul locale centro storico, sui quartieri “Monticelli”, “Camaggio” e “San Valentino” e, più ad ampio raggio, nell’intero agro andriese.

L’articolato dispositivo allestito con finalità antidroga, composto dalle “Volanti” dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di questa Questura e da equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Centrale”, ha reso possibile l’arresto in flagranza di reato di un pusher e la segnalazione alla locale Prefettura di 6 individui per detenzione di sostanza stupefacente – del tipo “hashish” e “marijuana” -finalizzata al consumo personale (con contestuale ritiro della patente di guida per i recidivi).

Il pusher (24enne locale), in particolare, stazionava con fare sospetto, in orario notturno in zona Monticelli, in compagnia di due coetanei; sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, risultava in possesso di 13 dosi di “hashish”, bilancino di precisione digitale e materiale per il confezionamento delle singole dosi. Veniva, pertanto, tratto in arresto e sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione. Degli altri due, anch’essi sottoposti a perquisizione personale, uno risultava detentore di una dose di “hashish”, acquistata poco prima dall’arrestato.

Ulteriori servizi per il contrasto al consumo personale di sostanze stupefacenti sono stati portati avanti da altre articolazioni operative, permettendo: l’arresto di un altro pusher, la denuncia a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di altri due individui ed, infine, la contestazione amministrativa per detenzione di stupefacente finalizzata al consumo personale nei confronti di ulteriori 13 soggetti: circa 120 i grammi complessivi di sostanza stupefacente del tipo “eroina”, “cocaina” e “marijuana” (tra cui 11 piante di marijuana) vincolati a sequestro.

Infine, i servizi volti a scongiurare l’ulteriore perpetrarsi di reati predatori, con particolare focus sui furti d’auto, hanno comportato l’impiego complessivo di un elevato numero di pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, in stretta sinergia operativa con specialistiche pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Centrale” di Bari, impiegate in servizio continuativo di osservazione, perlustrazione e controllo dinamico di persone e autovetture in transito.

Nell’ambito dell’attività perlustrativa descritta, solo negli ultimi due giorni sono stati rinvenuti, in totale, 7 veicoli risultati provento di furto. Di questi, due sono stati rinvenuti in contrada “Coppe”, ben occultati tra la vegetazione, sotto alcuni alberi d’ulivo. Altre due autovetture sono state rinvenute, in buono stato d’uso e marciante, in contrada “Femmina morta”; un ulteriore rinvenimento è stato effettuato in contrada “Petrarella”. Ulteriori autovetture, sempre rinvenute in buono stato d’uso, venivano rintracciate: una nel centro storico cittadino; l’altra in contrada “Lama di carro”.

L’intensificazione delle attività di controllo del territorio proseguirà anche nelle prossime settimane.