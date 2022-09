Eravamo stati qui nel mese di marzo, per documentare il degrado nel quale erano costretti a vivere i residenti. Sei mesi dopo nulla è cambiato, anzi la situazione è addirittura peggiorata. Siamo alla periferia di Andria, in via Laghi di Monticchio, una delle strade che costeggiano il canale Ciappetta-Camaggio. Una presenza ingombrante per chi vive nel quartiere, e gli effetti si vedono e purtroppo si odorano anche.

Buste di spazzatura, scarti di materiali edili e bottiglie di vetro rotte fanno della zona una discarica a cielo aperto, in mezzo alla vegetazione selvaggia, mentre l’acqua stagnante presente nel canalone spesso rende l’aria completamente irrespirabile.

L’habitat perfetto per zanzare, topi, serpenti e di recente anche dei cinghiali, che durante la notte scorrazzano in branchi a due passi dalle case.

E se incuria e abbandono non dovessero bastare, a peggiorare la situazione ci si mette anche inciviltà delle persone, soprattutto di alcuni gruppi di giovani, che nelle ore serali si intrattengono in zona a deturpare e banchettare, abbandonando poi dove capita i loro rifiuti.

I residenti si sentono cittadini di serie B e chiedono un confronto urgente con le istituzioni.