E’ stata pubblicata sull’Albo Pretorio l’ordinanza dirigenziale n.247 del 15/09/2022, del Settore Mobilità e Viabilità che, in occasione della Festa Patronale, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità ha istituito, nei giorni 17, 18 e 19 settembre 2022:

il divieto di transito e il divieto di fermata e sosta con rimozione forzata su via via Porta Castello, viale Roma, Piazza Trieste e Trento (tratto compreso tra via XX Settembre e viale Roma) corso Cavour (tratto aperto al traffico veicolare), Via Martiri di Cefalonia, eccetto Veicoli di Soccorso e delle Forze dell’Ordine, per i festeggiamenti in onore dei Santi Patroni, che prevedono l’installazione di bancarelle nei posteggi assegnati ai venditori autorizzati, i quali potranno accedere con i loro veicoli sulle vie interessate per effettuare le operazioni di carico e scarico delle merci. Il divieto di fermata e sosta con rimozione forzata e l’occupazione di metà sede stradale, con il relativo restringimento della carreggiata di PIAZZA TRIESTE E TRENTO (tratto compreso tra via XX Settembre e viale Roma – lato “Oberdan”) ove è prevista l’installazione di bancarelle nei posteggi assegnati ai venditori autorizzati, i quali potranno accedere con i loro veicoli sulle vie interessate per effettuare le operazioni di carico e scarico delle merci. il DIVIETO di TRANSITO A TUTTI I VEICOLI

– dalle ore 17:00 del 17/09/2022 alle ore 01:00 del 18/09/2022;

– dalle ore 11:00 del 18/09/2022 alle ore 01:00 del 19/09/2022;

– dalle ore 17:00 del 19/09/2022 alle ore 01:00 del 20/09/2022;

Eccetto: autolinee urbane, residenti per accesso e uscita garage, invalidi muniti di contrassegno, mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine, su:

– via Cappuccini;

– piazza Unità d’Italia;

– via Duca di Genova;

– via Firenze;

– via Torino;

– via Taranto;

– via Vittorio Emanuele Orlando – da via Oberdan a viale Roma;

– via Bonomo – da via Principe Amedeo a corso Cavour;

– via Brindisi;

– via Lecce;

– viale Venezia Giulia – da via Potenza a Corso Cavour.

I divieti saranno resi noti mediante installazione di segnaletica stradale e transenne mobili.

E’ stata inoltre pubblicata sull’albo pretorio l’ordinanza dirigenziale n.246 del 15/09/2022, del settore mobilità e viabilità che, per allestire il luna park ha istituito, dalle ore 10.00 del 16/09/2022, alle ore 24.00 del 20/09/2022, il divieto di transito e il divieto di fermata e sosta con rimozione forzata su:

– via Porta Pia;

– via Martiri di Belfiore (da via Custoza a via Porta Pia);

– via Castelfidardo;

– via Lissa (da via Custoza a via Martiri di Belfiore).

il divieto di transito, eccetto residenti su:

– via Vecchia Barletta (da corso Germania al passaggio a livello);

– via Tertulliano;

– via Melegnano;

– via Tre ponti.