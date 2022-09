E’ stata pubblicata sull’Albo Pretorio l’ordinanza dirigenziale n.239 del 12/09/2022, del Settore Mobilità e Viabilità che, in occasione dell’incontro di calcio valevole per il Campionato di Serie C, girone C – 2022/2023, tra la FIDELIS ANDRIA 2018 e l’Audace Cerignola, ha istituito per mercoledì 14/09/2022, dalle ore 19.00 sino a cessata esigenza:

– il divieto di transito e il divieto di fermata e sosta con rimozione coatta, eccetto forze di polizia e autorizzati, su tutta l’area di prefiltraggio dello stadio “degli Ulivi”: viale W. Chiari, viale P. Pasolini, viale M. Giuliani, piazzale della Repubblica.

– Via da Villa, dall’intersezione con via Morelli sino a via B. Buozzi;

– Via B.Buozzi, da via Atene sino all’intersezione con via Morelli: il divieto di transito eccetto: bus, linee urbane ed extraurbane e divieto di fermata e sosta con rimozione dei veicoli, anche nell’area esterna alla carreggiata stradale di via B. Buozzi nei pressi dell’intersezione con via Lussemburgo, avente disposizione a pettine;

– Via A. Grandi fino alla prosecuzione di via Atene lato Villa Comunale: il divieto di fermata e sosta con rimozione dei veicoli;

– Transennamento di tutte le vie d’accesso al tratto di via Bruno Buozzi fino all’incrocio di via Atene.

Sempre mercoledì 14/09/2022, dalle ore 20:00 sino a cessata esigenza, il divieto di transito veicolare eccetto: bus linee urbane ed extraurbane ed appiedato (escluso i residenti) e il divieto fermata e sosta con rimozione dei veicoli su: via Morelli e via della Pineta; via Tuccio d’Andria, tratto compreso tra Via Castellucci e Via della Pineta.

La suddetta disciplina diverrà operante con l’installazione di segnaletica mobile, transenne metalliche e la chiusura dei cancelli che delimitano la zona di prefiltraggio.