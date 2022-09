Formare e formarsi per esser sempre pronti in caso di necessità. E’ un mantra che si ripete spesso dalle parti delle Confraternite di Misericordia in tutta Italia ed anche in Puglia. In particolare formare con continuità i ragazzi più giovani in questo caso impegnati, per esempio, nell’anno di servizio civile. Formazione teorica e soprattutto formazione pratica per due giorni e per due dei progetti di servizio civile riguardanti in particolare la protezione civile.

Una trentina i volontari giallociano formati mentre circa venti quelli impegnati nella due giorni tra formatori e ristoro e logistica. Tutto svolto all’interno della sede della Federazione Regionale delle Misericordie di Puglia ad Andria in via Vecchia Barletta. Alla formazione hanno preso parte anche i ragazzi del progetto SIRE di Area Emergenze nazionale. Tanti gli spazi presenti per consentire tutte le attività come per esempio le simulazioni di montaggio e smontaggio tende ed i test di approccio ai mezzi da soccorso di cui dispone la Federazione.

Tante le Misericordie pugliesi coinvolte con l’Area Emergenza sempre impegnata in prima linea in attività ordinarie e straordinarie sia in regione ma anche al di fuori.

La due giorni di formazione è stata importante anche per presentare i due nuclei specialistici attivati ormai da qualche tempo e già operativi come quello cinofilo e quello dei sommozzatori.

