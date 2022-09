Appuntamento da non perdere per tutti i tifosi ed appassionati della Fidelis. Torna dopo due anni di stop a causa della pandemia la Presentazione Ufficiale della Fidelis Andria. Titolo scelto non può che esser quello che ormai sta caratterizzando tutta la comunicazione biancazzurra da inizio anno: “C-Squadroun”.

Appuntamento oggi, giovedì 8 settembre alle ore 20,30, all’interno dell’Oratorio Salesiano, una scelta ben precisa della società biancazzurra che intende ritornare a stretto contatto con i luoghi di aggregazione giovanile come gli oratori. Si comincia dal luogo simbolo e più storico della città di Andria come l’Oratorio dei Salesiani in Corso Cavour. A presentare la serata saranno i giornalisti Peppino Ernesto e Luca Guerra.