La Compagnia Carabinieri di Andria sarà guidata dal Capitano Pierpaolo Apollo. L’ufficiale, trentenne, originario della provincia di Caserta, ha frequentato la scuola militare Nunziatella di Napoli dal 2008 al 2011, poi il 193esimo corso dell’Accademia Militare di Modena dal 2011 al 2013.

Il Capitano Apollo ha conseguito le lauree in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna, nonché il Master di II livello in “CyberCrime and Investigation for digital defence”. Al termine dell’iter formativo, dopo una parentesi di servizio presso il Reggimento a cavallo di Roma, ha retto dapprima il comando del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania piazza Dante per tre anni e successivamente quello del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma-Eur.

L’Ufficiale subentra al Capitano Domenico Montalto, destinato al comando del Nucleo Investigativo di Pisa, che ha retto il comando della Compagnia di Andria per quattro anni, periodo durante il quale ha condotto importanti attività di indagine legate soprattutto alle note vicende omicidiarie accadute del 2019, traghettando il reparto nel difficile periodo della pandemia e collaborando all’istituzione del Comando Provinciale di Trani da cui la Compagnia di Andria dipende.