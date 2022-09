E’ stato ripulito nelle scorse ore l’Anfiteatro della villa comunale “Marano” divenuto ricettacolo di rifiuti di ogni tipo ma soprattutto pericoloso per l’incolumità pubblica. Un paio di settimane fa avevamo denunciato questa situazione di degrado: vetri, bottiglie, cartacce, in un luogo in cui quotidianamente bambini e ragazzi si ritrovano per giocare o banalmente per sostare. Certo ora ci si attende non solo una costante pulizia ma anche e, soprattutto, una presa di coscienza da parte dei frequentatori di quel luogo, giovani e giovanissimi.

Situazione ben diversa, però, a pochi metri da lì, nella pineta della Villa Comunale dove ormai cartacce, bottiglie di vetro e plastica sono diventate parte del terreno, in un luogo utilizzato di fatto per fare attività fisica o anche frequentata dai cani con i loro padroni, costretti ad evitare gli ostacoli.

Scarpe, buste di plastica, bicchieri e volantini ormai fanno parte della pineta, un tappeto di rifiuti che va a mischiarsi con il terreno, in uno dei luoghi che sicuramente andrebbe preservato per la sua funzione fondamentale di polmone verde della città.

In molte occasioni, non sono mancate le azioni di sensibilizzazione e pulizia di queste aree da parte di cittadini, azioni però che vengono completamente annullate da chi, senza alcun problema, abbandona per strada ciò che ormai non serve più pur avendo diversi contenitori per i rifiuti nella zona.