Designazione campana per la sfida tra Viterbese e Fidelis Andria prevista per domenica 11 settembre alle 17,30 allo stadio “Rocchi” della cittadina laziale. Sarà, infatti, il Sig. Gianluca Grasso di Ariano Irpino il primo arbitro del match con suoi assistenti il Sig. Santino Spina di Palermo ed il Sig. Francesco Collu di Oristano. Quarto Uomo il Sig. Raffaele Gallo di Castellammare di Stabia.

Oltre 100 le gare arbitrate nella sua carriera dall’arbitro di Ariano Irpino e tra queste oltre una ventina quelle in Lega Pro dal passaggio in Can di C. Maggiori presenze nel girone A anche se lo scorso anno è stato protagonista quattro volte nel girone C. Il Sig. Gianluca Grasso ha arbitrato anche la Fidelis nella stagione 2018-2019 cioè la prima dell’attuale proprietà nel girone H di Serie D. In panchina c’era Alessandro Potenza ed i biancazzurri persero a Bitonto per 1 a 0 contro la squadra di Massimo Pizzulli grazie alla rete del difensore Montanaro.