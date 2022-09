E’ la difficile ed impari lotta contro l’utilizzo fuori controllo delle bici elettriche ad Andria: durante un inseguimento ad un gruppo di due giovani a bordo dei mezzi elettrici, una pattuglia in moto della Polizia Locale è terminata a terra in via Principe Amedeo. Incidente con ferito un poliziotto per cui è stato necessario l’arrivo rapido di una equipe sanitaria del 118 che ha trasferito poi in ospedale, per ulteriori accertamenti l’agente.

Coinvolta anche una vettura in sosta ferma in quel momento sulla via e colpita dalla moto della Polizia Locale nella carambola verificatasi. Comunque resta al vaglio degli inquirenti l’esatta dinamica anche se la sensazione è quella davvero di esser di fronte ad una lotta impari e pericolosa. Ora la Polizia Locale si metterà sulle tracce di chi ha provocato il sinistro mentre l’agente è ancora in osservazione. Il pericolo, però, è dietro l’angolo ed il rischio per gli agenti nella lotta all’uso selvaggio delle bici elettriche è purtroppo molto alto.