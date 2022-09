«Una ripresa dell’attività regionale che non si preannuncia per nulla positiva. Questa mattina nelle Commissioni Bilancio e Sanità è stato fatto, per l’ennesima volta, il punto sull’ospedale del territorio della provincia BAT, che sarà realizzato ad Andria». A spiegarlo è Francesco Ventola consigliere regionale di Fratelli d’Italia.

«Sul punto di vista tecnico si è ancora in attesa di pareri di altri Enti (Provincia, Sovrintendenza, vigili del fuoco, Arpa etc) determinanti per concludere la conferenza dei servizi e, quindi, pubblicare la gara per l’esecuzione dei lavori. Non va meglio sul piano dei finanziamenti: occorrono 150 milioni di euro per la realizzazione e l’assessore regionale alla Sanità, Rocco Palese, si è impegnato a reperirli. E’ evidente che senza queste risorse non si può pubblicare nessuna gara».

«Nel corso dell’audizione ho poi evidenziato che i 150 milioni non sono le uniche risorse da reperire, visto che non sono state previste quelle per garantire la dotazione necessaria degli strumenti e delle attrezzature. Infine, ma non ultimo, la viabilità e quindi l’accesso all’ospedale: servono risorse per realizzarla, in modo da garantire a tutti i cittadini del territorio un agevole raggiungimento. Voglio solo ricordare che la realizzazione del nuovo ospedale nella BAT fu deliberata dalla giunta regionale nel 2009… siamo al 2022. Quanti altri anni devono passare?».