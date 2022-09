La Commissione bilancio e programmazione della Regione Puglia in cui si è discusso di numerosi punti tra cui quello dell’avanzamento dell’iter per il nuovo ospedale di Andria. Si attende la pubblicazione del bando per i lavori anche se la strada sembra ancora in salita. Il perchè lo ha spiegato il RUP, l’Ing. Carlo Ieva dell’ASL BT, intervenuto durante la seduta.

Per la pubblicazione della gara si aspetta che tutti gli enti interferenti si esprimano. Questo significa attendere i pareri di 23 enti diversi che devono esprimersi sul progetto definitivo redatto dopo alcune prescrizioni indicate. Alcuni degli enti coinvolti hanno già risposto di altri si è in attesa. Ma resta comunque l’impossibilità, al momento, di procedere in tempi celeri alla pubblicazione del bando.

In merito agli ulteriori 150 milioni di euro da reperire, oltre i 138 già stanziati dalla Regione per la realizzazione dell’Ospedale di II livello, l’assessore ha confermato che la Giunta intende utilizzare i fondi Fesr 2021-27 soprattutto alla luce dell’accoglimento della proposta avanzata dalla Regione di poter utilizzare i fondi per l’assistenza sanitaria ospedaliera.