E’ mancato solo il gol alla Fidelis targata Cudini che crea tanto, prende un palo, si vede respingere sulla linea due conclusioni e tiene quasi sempre lontano dalla sua porta il Potenza. Finisce 0 a 0 il derby appulo-lucano, dodicesimo incontro tra formazioni delle due città. Squadre profondamente cambiate rispetto allo scorso anno a partire dai tecnici per arrivare agli interpreti in campo. Sfida tra Mirko Cudini e Sebastiano Siviglia, sfida tra 4-3-3. L’ex Legittimo in difesa per il Potenza con Emmausso-Caturano-Di Grazia in avanti. Dall’altro lato Cudini sceglie il tandem centrale di difesa con Dalmazzi ed Ercolani mentre in avanti il trio Bolsius-Sipos-Pavone. Assente Urso per squalifica. Un primo tempo divertente anche senza reti è il gioco di Cudini a mettere in difficoltà la manovra del Potenza. Bolsius da sinistra e Pavone a destra sono le spine nel fianco. Proprio l’esterno destro mette al centro un interessante cross da destra con Gasparini ad anticipare tutti a terra. Due occasioni a cavallo del 15esimo minuto per Bolsius: prima tiene palla e poi calcia dal limite sfera alta e poi conclusione dal limite da sinistra, con il destro, palla di un soffio sul fondo. Bene anche il trio di centrocampo con Paolini a servire in profondità Pavone bravo a liberarsi, molto meno a calciare. Ancora Bolsius con un tiro che si accomoda sul fondo sul palo opposto. Alla mezz’ora, poi, la Fidelis sfiora ancora il vantaggio: palla da posizione defilata verso la porta di Gasparini tra una selva di maglie, ma è Legittimo a salvare tutto sulla linea. Ancora l’estremo difensore ospite protagonista sul tiro di Paolini e nel finale si rinnova il duello tra Pavone e Gasparini con il portiere a salvare con i pugni un calcio di punizione battuto ancora dalla destra. Dagli spogliatoi tornano gli stessi 22 in campo. Il Potenza scalda i guantoni di Savini con un calcio di punizione di Emmausso. Ma è la Fidelis a rendersi pericolosissima in due occasioni. Prima è un cross d’esterno di Candellori a mettere in difficoltà Rillo che per poco non segna nella porta sbagliata. Ma è al 13’ che ancora l’ex Legittimo salva il risultato con un salvataggio nuovamente sulla linea dopo il tocco di testa di Sipos in anticipo su Gasparini. Ancora Emmausso parte solo da sinistra ma Savini è bravissimo a salvare tutto sul tiro solitario dell’esterno del Potenza. Arrivano i primi cambi ma è ancora la squadra di casa a veder infrangere questa volta sul palo il gol del vantaggio: Candellori prepara alla perfezione il tiro che supera Gasparini ma si ferma sul palo. La replica del Potenza arriva con Del Sole il cui tiro cross finisce sul fondo. Non c’è più tempo ma la sensazione è che la Fidelis sia sulla strada giusta e che serva sicuramente più concretezza sotto porta. Dall’altro lato il Potenza strappa comunque un buon punto in vista del proseguo della stagione.