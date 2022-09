Una serata di sport e aggregazione giovanile, con uno sguardo particolare alla beneficenza. Si è tenuta lo scorso lunedì, presso il centro sportivo Andria Sport, la prima edizione di “Sport Night”: un doppio torneo, in notturna, di calcio e beach volley. L’evento, organizzato dal Forum Città di Giovani Andria, si è svolto in un’unica serata, dalle ore 20 alle 24 e ha chiamato a raccolta molti giovani della città.

Idea innovativa, finalità lodevole. Le premesse per una buona riuscita c’erano tutte. E la prima edizione della “Notte dello Sport” si è rivelata un successo. Lo testimoniano i numeri: sedici squadre, oltre cento partecipanti, circa 500 euro raccolti, frutto delle quote di partecipazione degli iscritti. La cifra, sarà devoluta nei prossimi giorni all’associazione “Camminare Insieme”, che da oltre trent’anni si spende nel volontariato per l’inclusione dei ragazzi con disabilità.

I tornei, formati da otto squadre ciascuno, si sono snodati tra quarti di finale, semifinali e finale. E i vincitori delle due competizioni, hanno potuto godere di un buono-squadra da spendere presso un’attività ristorativa della città. La serata ha avuto un goloso e piacevole finale, con lo «street food rurale» della CicloCucina targata “I Bicipedi” (progetto che promuove da diversi anni trekking e cicloturismo nel territorio).

L’idea ha subito attratto numerosi partecipanti. E l’elenco delle iscrizioni non ha esitato a riempirsi: «Abbiamo chiuso davvero in breve tempo le iscrizioni. Purtroppo, per ragioni burocratiche, non abbiamo potuto ampliare l’iniziativa, rifiutando diverse altre richieste di partecipazione. La tanta attenzione però ci rende davvero felici. E’ la dimostrazione di quanto i ragazzi di questa città, nell’assenza quasi totale di offerta giovanile sul territorio, richiedano spazi di libertà, aggregazione, confronto, riflessione, divertimento che spesso sono costretti a cercare altrove. In fondo, come si è visto in questa occasione, basta poco per svilupparli anche ad Andria», commentano Lorenzo Liso, Pasquale Di Bari, Antonio Loconte e Riccardo Alicino (rispettivamente presidente, vice presidente e consiglieri del Forum) che assicurano: «Lo ripeteremo senza dubbio nei prossimi mesi, e in forma ancora più grande».

“Sport Night” è il primo evento sportivo organizzato da quando, lo scorso febbraio, si è insediato il nuovo direttivo. E si pone in continuità con diversi altri appuntamenti organizzati in questi mesi su diverse tematiche. Dalla cultura alla legalità, passando per le politiche sociali e l’ambiente: la mostra fotografica R(i)esistere (che ha ravvivato il Chiostro di San Francesco di giovani anche con esibizioni musicali di band e artisti emergenti e degustazioni), il contest fotografico “L’arte che racconta”, “Museare” (Una settimana al Museo), “Mafie sulla Pelle” con il collaboratore di Giovanni Falcone Angelo Jannone e tante altre collaborazioni con realtà associative del territorio.

«Continueremo nei prossimi mesi!», assicurano dal direttivo Elisabetta Santovito, Savino Zagaria, Francesca Valentino, Beatrice Latorre e Giovanna Scamarcio. «Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito: l’amministrazione comunale per la collaborazione, la Confraternita Misericordia per il prezioso servizio di assistenza sanitaria, il centro sportivo Andria Sport per la cortese ospitalità. E invitiamo a seguirci sui nostri canali social. Ricordiamo a tutti che le iscrizioni al Forum sono sempre aperte. Siamo tutti parte di questa missione civile, per la nostra generazione!».