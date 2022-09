Giornata all’insegna dei grandi ritorni al Festival Castel dei Mondi di Andria. Sul palcoscenico della kermesse sono saliti due personaggi di casa: l’autore e regista teatrale Gianni Forte, coodirettore artistico della Biennale Teatro di Venezia, e l’attore Michele Sinisi, entrambi andriesi, protagonisti di due appuntamenti in programma ieri sera.

Il primo si è tenuto a Castel del Monte, che alle 19 ha fatto da cornice all’incontro dal titolo “Sulle spalle dei Maestri del Teatro Europeo”. Un interessante confronto tra Gianni Forte e Arthur Nauzyciel, attore e regista, oltre che direttore del Teatro Nazionale di Bretannia. La prima tappa di una rotta internazionale che mira a stabilire delle connessioni privilegiate tra il Festival Castel dei Mondi ed alcuni dei più grandi protagonisti del Teatro Europeo. Una chiacchierata tra due autentici maestri dell’arte del palcoscenico.

È stato sempre il maniero federiciano ad ospitare un altro importante appuntamento della kermesse. Quello con “M/Other”, andato in scena alle 21. Uno progetto laboratoriale curato dal collettivo Specie, che mira a scardinare la rigida percezione della categoria della madre, intesa ed associata al corpo della donna generatrice di altri corpi, per includerla in una dimensione che concepisce l’atto generativo come azione di fecondazione attraverso l’utero della mente.

Ma ieri è stato anche il giorno di Michele Sinisi. L’attore e regista teatrale andriese, tra i frequentatori più assidui della kermesse, è tornato sul palco a Palazzo Ducale con un nuovo spettacolo dal titolo “Home”. L’esito di un laboratorio per giovani artisti, cominciato il 22 agosto scorso, incentrato sul concetto di casa.