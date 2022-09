Giovedì 1° settembre, a Trani, presso la sede provinciale del Partito Democratico, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dei candidati alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre.

L’incontro è stato introdotto dall’On. Francesco Boccia, capolista nel collegio plurinominale al Senato, che ha illustrato le proposte del Partito Democratico per sostenere le famiglie e le imprese duramente colpite dal caro bollette; l’On. Boccia ha evidenziato le gravi responsabilità del centrodestra e del M5S che, determinando la caduta del governo Draghi, hanno reso molto più difficile affrontare questa nuova emergenza e hanno indebolito l’autorevolezza del nostro Paese in Europa.

Sono poi intervenuti Debora Ciliento, Giovanni Vurchio e Shady Mohammad Alizadeh, candidati nel collegio plurinominale Foggia-BAT alla Camera; Sabino Zinni, candidato nel collegio uninominale alla Camera, e Domenico Lomelo, candidato nel collegio uninominale al Senato. Ha concluso la conferenza Raffaele Piemontese, Vicepresidente della Regione Puglia, capolista nel collegio plurinominale Foggia-BAT alla Camera, nonché candidato nel collegio uninominale Gargano, Cerignola, Manfredonia e Canosa.

Nei vari interventi è stato posto l’accento sui tratti salienti del programma del Partito Democratico e, in particolare, sulla necessità di sostenere e difendere i più deboli e il ceto medio contrastando le ricette del centrodestra che, con la flat tax, intende invece avvantaggiare solo i più ricchi e rafforzare la scuola e la sanità privata a discapito di quella pubblica, aumentando le disuguaglianze sociali; i candidati hanno posto l’attenzione anche sulle sfide epocali del cambiamento climatico e della transizione ecologica, che richiedono impegni immediati e uno sguardo lungo per non far pagare ai più giovani il conto di scelte dannose per l’ambiente che già fanno sentire i loro effetti.

È stato anche rimarcato come le candidature del Partito Democratico rappresentino una chiara espressione del territorio, in netta contrapposizione con il centrodestra e con il M5S che in Puglia hanno candidato spesso personalità provenienti dal Nord, prive della necessaria conoscenza del territorio, delle sue esigenze e delle sue risorse.

Hanno preso parte all’incontro anche i sindaci di Andria e di Trani, Giovanna Bruno e Amedeo Bottaro, i quali hanno sottolineato la ricchezza di competenze e di esperienze – politiche e amministrative – messe in campo dal Partito Democratico, con una rosa di candidati capace di rappresentare pienamente e positivamente l’impegno nelle istituzioni ma anche il mondo giovanile, delle professioni e del volontariato.

La presentazione dei candidati ha aperto ufficialmente un calendario di iniziative nella BAT del Partito Democratico e della coalizione – formata da PD, + Europa, Verdi e Sinistra Italiana, e Impegno Civico – che potrà dare una prospettiva e un governo migliore al Paese, per tornare a crescere, senza lasciare nessuno indietro.