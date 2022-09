Sono terminati ieri i lavori del manto stradale in via Napoli, lavori finanziati dal bando “Strade per strade” terminati con anticipo di un giorno. Per questo, per la giornata di oggi, sono sospese le limitazioni alla viabilità previste in questi giorni.

Limitazioni, però, che riguarderanno via Enrico Dandolo, tra viale Roma e via Bovio dove proseguiranno i lavori dalle 6.00 alle 18.00. In particolar modo ci sarà il divieto di fermata e sosta dei veicoli su ambo i lati e metà sede stradale sarà occupata da parte della ditta esecutrice dei lavori.

I lavori continueranno dall’8 al 13 settembre in via Aldo Moro e dal 14 al 16 via Monte Faraone.