Balle di fieno sono andate in fumo la scorsa notte in una tenuta agricola nelle campagne di Andria, in contrada Pozzelle, generando un rogo che ha tenuto impegnati i vigili del fioco dalla mezzanotte di ieri e fino a questa mattina per circoscrivere l’incendio.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e anche gli animali presenti nell’area sono stati messi in salvo. Ai carabinieri il compito di accertare la causa del rogo. I proprietari dell’azienda, già ascoltati, hanno riferito di non avere ricevuto minacce né richieste estorsive.