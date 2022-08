Prima giornata di campionato di Lega Pro e prime designazioni arbitrali per la Fidelis Andria che domenica 4 settembre, con inizio alle 20,30, affronterà il Potenza al “Degli Ulivi”. Arbitrerà l’incontro il Sig. Simone Galipò di Firenze mentre suoi assistenti saranno il Sig. Pietro Pascali di Bologna ed il Sig. Markiyan Voytyuk di Ancona. Quarto Uomo il Sig. Giorgio Di Cicco della sezione di Lanciano.

Il direttore di gara fiorentino, da anni ormai in pianta stabile nella CAN di Serie C, è stato già protagonista sul prato del “Degli Ulivi” nella scorsa stagione quando arbitrò i biancazzurri alla nona giornata nel match contro l’Avellino terminato sul risultato di 1 a 1. In quella circostanza concesse due calci di rigore, uno per parte. E’ stato anche quarto uomo nella gara tra Fidelis e Bari valida per la 15^ giornata e terminata sullo 0 a 3 per i biancorossi. Uno solo, come primo arbitro, il precedente con il Potenza risalente alla 3^ giornata della serie C 2020-2021: la sfida contro la Casertana terminò 2 a 2.

Per lui lo scorso anno anche una parentesi in una gara della nazionale under 17 dell’Italia nella sfida contro i pari età della Turchia.