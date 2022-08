Alla base dell’incendio che ieri sera ad Andria ha distrutto una cabina telecom ci dovrebbe essere la mano di un gruppo di giovanissimi. La Polizia Locale sta completando le indagini attraverso la visione delle immagini di videosorveglianza della zona. Il gesto, particolarmente sconsiderato e grave, avrebbe potuto causare ben più danni considerando soprattutto il luogo dove è avvenuto. Serata da dimenticare ad Andria in via Cialdini nei prezzi dell’oratorio di Sant’Agostino. Odore acre diffusosi rapidamente in tutta la città e fiamme alte nelle piccole vie di quella zona della città.

Danni importanti alla cabina di distribuzione della linea telefonica e danni, inevitabili, alle utenze. Per mettere in sicurezza l’area prezioso il lavoro dei vigili del fuoco mentre sul posto anche agenti della polizia locale. Da una primissima ricostruzione sembra che l’incendio sia stato causato da un gruppo di ragazzini che ha divelto lo sportello ed innescato le fiamme con paglia e carta. Un gesto grave per cui si cercherà in tutti modi, ci spiegano le forze dell’ordine, di trovare i colpevoli. In un’estate nera per gli incendi sul territorio con danni incalcolabili sia materiali che per lo stato di salute di aria e terreni, si spera che nessuno passi impunito.